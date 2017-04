Mexico, VS en Canada dingen naar WK bid 2026

Zowel Canada, de Verenigde Staten en Mexico lijken zich kandidaat te willen stellen voor de organisatie van het WK van 2026. Waar in 1994 het toernooi al eens in de VS werd georganiseerd, mocht Mexico in 1970 en in 1986 het mondiale toernooi binnenslepen.

De drie landen Canada, de Verenigde Staten en Mexico lijken een goede kans te maken, omdat Europese landen op voorhand zijn uitgeschakeld omdat het WK van 2018 al in Rusland wordt gehouden. Ook Aziatische landen kunnen fluiten naar het WK van 2026, omdat het WK van 2022 in Qatar wordt gehouden.

Het WK van 2026 moet een recordaantal van 46 landen herbergen, waar 80 duels in de VS gespeeld moeten gaan worden. Mexico en Canada krijgen beide 10 duels toegewezen. In 2020 wordt er definitief de knoop doorgehakt waar het WK van 2026 zal worden georganiseerd.

