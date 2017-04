ADO moet op eigen kracht in Eredivisie blijven, zonder Chinese injecties

Het onderlinge vertrouwen opkrikken was de doelstelling, maar door keiharde uithalen vanuit beide kanten is dit allerminst haalbaar. Afgelopen jaar stonden beide partijen in de rechtbank zelfs tegenover elkaar, maar dat maakte ook weinig uit.

Waar Wang welliswaar geschorst werd naar aanleiding van de rechtzaak, zijn de Chinezen nog wel eigenaar van de club. Toch hebben de Chinezen niets meer te zeggen over de geldstromen binnen de club. Ook de jeugdinsteek voor de voetbalacademies lijkt totaal van de baan nu.

De Chinezen lijken zo in hun eer aangetast, dat ze op geen enkele manier nog zaken met ADO willen doen. In de overname in 2015 stond dat nog wel op de agenda, maar nu lijkt ADO er alles aan te moeten gaan doen om op eigen kracht in de Eredivisie te kunnen blijven en het niveau te kunnen opkrikken zonder financiele injecties.

Bij ADO is het besef daar, 'We willen niet afhankelijk zijn van onze aandeelhouders. We staan niet stil en we zijn in beweging op eigen kracht.'

