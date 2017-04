Cocu over De Jong: 'Was niet tevreden over hem'

De aanvoerder, die het al een tijdje heeft verbruikt bij de thuisaanhang, had het zondag tegen Willem II bij Cocu ook verbruikt. De Jong werd in de rust van de wedstrijd in het kleedlokaal achter gelaten, daar waar Locadia voor hem in de plaats kwam.

De reden van de wissel was niet een blessuregeval, maar de onvrede van oefenmeester Cocu over zijn captain. Locadia kon echter het duel met de Tilburgers niet starten omdat hij niet genoeg was hersteld van het duel met FC Twente, de tweede helft zorgde de aanvaller wel voor goede impulsen en liet hij meer zien dan Luuk de Jong.

