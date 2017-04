Van Ginkel: 'Toekomst aankomende zomer bespreken'

'Natuurlijk zijn dat mooie berichten en doet dat ook iets met me in positieve zin, alleen valt die beslissing pas in de zomer. Eerst knokken voor dit seizoen,' liet hij weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De remise in Enschede van afgelopen donderdag kwam bij Van Ginkel en zijn ploeggenoten harder aan dan ooit. 'Het was lastig om te verwerken. De klap van donderdag is hard aangekomen, helemaal als je ziet, dat Feyenoord nu gelijkspeelt. Maar je moet toch door.'

'Het enige dat we konden doen, is deze wedstrijd winnen. Met een 5-0 zege (tegen Willem II red.) is er in ieder geval een mooi resultaat.' De titel lijkt definitief uit het zicht voor PSV, al weet je het maar nooit in de Eredivisie met nog 4 duels op de rol voordat de beslissing definitief valt.

