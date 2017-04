Cocu zeer te spreken over winst tegen Willem II en de ruime winst

PSV kende een moeizame start tegen Willem II en wist maar net voor rust op een 1-0 voorsprong te komen, na rust ging het echter van het leie dakje en liepen de Eindhovenaren uit naar de 5-0 overwinning voor eigen publiek.

'Ik ben zeer te spreken over deze wedstrijd. Wij hebben vanaf het eerste moment het tempo bepaald en daar bleven we mee doorgaan tot de allerlaatste minuut,' liet Cocu na afloop weten in gesprek met FOX Sports.

Tegen FC Twente ging het jl donderdag nog mis voor PSV, waar Cocu tevreden was over hoe de ploeg zich herstelde tegen Willem II. 'Ik vind dat de spelers het echt prima hebben gedaan. Ze hebben het maximale uit de wedstrijd gehaald.'

