De goal kaatste via de onderkant van de lat onder de doellijn en daarna terug in het veld, waarna de treffer niet goed werd gekeurd. Na de niet toegekende goal liep PSV naar een 5-0 overwinning weg.

Van Boekel neemt zichzelf en zijn assistenten niets kwalijk, 'Daar hadden we heel veel aan gehad vanavond,' reageert hij op de vraag of er doellijntechnologie aanwezig had moeten zijn. 'Het is gewoon frustrerend. Het is voor ons onmogelijk om te zien. Als er dan een doelpunt niet goedgekeurd wordt, die wel had moeten tellen, is dat balen. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die het voetbal lief heeft.'

Willem II trainer V.d Looi baalde van alles, 'Natuurlijk ben je gefrustreerd over die goal, maar dat is niet het enige verhaal van de wedstrijd. We krijgen ook de eerste twee goals tegen uit spelhervattingen. Verder kregen we bijna geen kansen tegen. Het derde verhaal is dat je als team elkaar in de steek laat en het nog 5-0 laat worden.'

Over de afgekeurde treffer wilde V.d Looi het niet te lang hebben, 'Het maakt dan allemaal niets meer uit. Hij zat niet en we hebben doorgespeeld en uiteindelijk een ruime nederlaag geleden. Dat zijn de feiten.'

Reageer op Van Boekel pleit zichzelf en assistenten vrij: Dit is onmacht