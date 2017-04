Na het ontslag van bondscoach Blind is de naam van Van Gaal de eerste die opkomt bij velen, waar Van Gaal als bestuursvoorzitter moet terugkeren binnen de KNVB. Al is een come back op de bank bij Oranje ook nog een mogelijke optie.

'Louis móet binnen de KNVB een functie krijgen,' laat Van Breukelen weten. De oud PSV-er maakt het niet uit in welke rol Van Gaal terugkeert binnen de KNVB. 'Hij kan als trainer terugkeren of als adviseur. Zelfs als het ten koste gaat van mijn eigen functie dan zeg ik nog: "Ga je gang, Louis". Want we hebben hem gewoon nodig.'

Reageer op Van Breukelen smeekt om Van Gaal: 'We hebben hem gewoon nodig'