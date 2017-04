PSV haalt uit tegen Willem II na arbitrale dwalingen

Van Boekel floot het duel tussen PSV en Willem II in Eindhoven en zag niet dat Willem II na een halfuur spelen op voorsprong kwam. Een schot wat uiteen spatte tegen de onderkant van de lat, stuitte over de lijn weer in het veld. Haye zag zijn doelpunt niet worden toegekend, waarna PSV wakker leek.

Net voor rust wist PSV via Isimat Mirin op voorsprong te komen via een goed aangesneden corner van Guardado. Daar werd de rust ook mee ingezet, waar PSV trainer Cocu de ontevreden Luuk de Jong op de bank achterliet en Locadia voor hem inbracht.

Pereiro leek dichtbij de 2-0, maar zijn inzet werd op de lijn gekeerd. De corner die hieruit voortkwam was opnieuw een prooi voor PSV, Guardado slingerde dit keer de bal op het hoofd van Van Ginkel, die de 2-0 binnenkopte.

Voor PSV was de koek nog niet op, waarna Pereiro schitterend naar binnen kwam en de bal in de bovenhoek krulde. Een slotoffensief van PSV, waarna de 0-4 en de 0-5 ook nog vielen en PSV geflatteerd uithaalde voor eigen publiek.

