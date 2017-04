Feyenoord zet titel op het spel na gelijkspel tegen PEC Zwolle

Door het puntverlies bij PEC Zwolle is concurrent en rivaal Ajax tot op een punt genaderd, de Amsterdammers wonnen een avond eerder met 5-1 van NEC. Voor Feyenoord was de eerste tegenvaller al met de warming up, daar waar Jørgensen afhaakte en Kuyt alsnog in de basis mocht starten bij Feyenoord.

Menig wist na 3 minuten de score al te openen na een blunder van Feyenoord, de Rotterdammers hebben de afgelopen vier seizoenen altijd moeite met het kunstgras en tegenstander PEC Zwolle. Toen van Polen in de 13 minuut de thuisploeg op een 2-0 zette, waren de rapen al helemaal gaar.

Feyenoord zette alles op alles om een verlies te voorkomen en kwam net voor het halfuur via Berghuis (ietswat fortuinlijk) op 2-1, waarna Elia en Berghuis steeds meer in de wedstrijd wisten te komen.

Na het rustsignaal was het opnieuw Berghuis die na een kleine 10 minuten op Robben achtige wijze naar binnenkwam en V.h Hart opnieuw kansloos liet en de gelijkmaker aantekende. PEC was geen schim meer van wat het was in de eerste helft en kon alleen nog maar ballen tegenhouden.

In de blessuretijd was het Nijland die via de counter nog bijna voor de 3-2 zorgde, maar een gelijkspel was het hoogst haalbare voor Feyenoord. Nog een tegenvaller voor Feyenoord was de blessure van sterkhouder El Ahmadi in de 82e minuut.

PEC kon met het punt wel in de handjes knijpen in de race tegen degradatie. Feyenoord ziet Ajax tot een punt naderen en maakt de titelstrijd nog spannend met nog 4 duels op de rol.

