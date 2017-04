NEC prijst Ajax en Neres: 'Juiste man bij de juiste club'

NEC verdediger Lorenzo Burnet wist niet waar hij het moest zoeken tegenover Neres en werd keer op keer het bos ingestuurd. 'Pff, na tien minuten stonden we al met 0-2 achter. En bij beide keren was Neres betrokken. Ik had mijn handen vol aan hem. Veel aanvallen liepen via hem en terecht. Hij is onvoorspelbaar. Naar binnen, buitenom, het maakt hem niet uit. Hij passeert makkelijk, ik denk dat Ajax een goudhaantje in huis heeft gehaald,' aldus de verdediger in gesprek met Metro.

Waar Ajax het nog moest stellen zonder de geblesseerde Dolberg, lijkt Neres steeds meer van waarde te zijn voor de Amsterdammers en lijkt hij het gemis van de Deen rustigaan te op kunnen gaan vangen.

