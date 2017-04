Rode kaart Neymar tegen Malaga kost hem mogelijk El Clasico

De Braziliaan kreeg twee keer geel in het competitieduel met Malaga en moest noodgedwongen vroegtijdig naar de kant bij FC Barcelona. Bij het naar de kant lopen klapte Neymar cynisch in zijn handen naar de vierde official, iets wat nog een staartje gaat krijgen.

Arbiter Gil Manzano noteerde het gedrag van Neymar als wangedrag, wat kan leiden tot een zaak voor de tuchtcommissie waardoor de Braziliaan langer dan een duel aan de kant staat.

Barcelona wist zaterdagavond niet te profiteren van de puntendeling tussen Real Madrid en Atletico Madrid en verloor van Malaga. Volgende week moet FC Barclona naar Real Sociedad, waarna het die week erop de El Clasico speelt en dus Neymar mogelijk mist in de strijd om het kampioenschap.

