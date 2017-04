Oranje leeuwinnen nog niet klaar voor EK in eigen land

Het EK in eigen land zal precies over 100 dagen haar aftrap kennen in Nederland, het toneel is dan De Utrechtse Galgenwaard. Maar de Oranje vrouwen lijken bij lange niet klaar voor het EK in eigen land, een eigen doelpunt van Dekker was de aanzet tot het verlies tegen Frankrijk vrijdagavond.

De tweede Franse goal leek ook niet geheel van Franse afkomst te zijn, Oranje doelman Sari van Veenendaal ging niet geheel vrijuit en liet de Fransen op 0-2 komen. Oranje wist 8 minuten voor tijd nog wel tegen te scoren via Lieke Martens, maar het verlies tegen de nummer 3 van de wereld was daar.

