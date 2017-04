Bosz steekt veren in kont Nouri: Unieke speler

Nouri staat bij Ajax te boek als groot talent, maar een echte doorbraak in het eerste elftal is nog niet aan de orde. Dit seizoen moest Nouri het tot op heden doen met 6 invalbeurten, desalniettemin is Bosz zeer onder de indruk van de jongeling.

'Hij is een unieke speler en in de selectie is er niemand die qua spel op hem lijkt. Daarom ben ik heel blij met hem. We gebruiken hem wisselend op het middenveld of de vleugels, omdat hij balvast is en voetbalintelligentie heeft,' liet Bosz weten in gesprek met Ajax TV.

Waar Bosz hem dit seizoen wel liet debuteren in het eerste, wordt hij rustig gebracht. 'Dit seizoen heeft hij zijn debuut gemaakt en veel dingen waren nieuw. Daar is hij inmiddels aan gewend geraakt. In je eerste seizoen moet je zorgen dat je je ontwikkeld en dat je dingen oppakt die anders zijn bij Jong Ajax.'

'In het begin moest hij even wennen, maar hij doet het uitstekend. Hij heeft het goed opgepakt en hij heeft een heel goede fase gehad. Ook op trainingen en tijdens wedstrijden bij Jong Ajax. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en hij moet zo doorgaan,' besluit Bosz.

