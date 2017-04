De Tsjech Cerny was voor Jong Ajax de spelmaker in het duel, binnen 25 minuten zorgde de Tsjech voor de openingsgoal, wat daarna de aanzet was voor een doelpuntrijke avond.

Na het rustsignaal was Cerny opnieuw trefzeker en maakte hij zijn tweede van de avond in het Rabobank IJmond stadion. Na een dik uur spelen maakte hij zijn hattrick compleet door de bal kiezenhard onder in de hoek te schieten.

Theoretisch gezien kan Jong Ajax nog steeds kampioen worden van de Jupiler League, al blijft het verschil met koploper VVV Venlo op 8 punten.

Reageer op Jong Ajax kan in theorie nog kampioen Jupiler League worden