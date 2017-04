Qurrent levert Feyenoord 20 miljoen in vier jaar tijd op

Energiemaatschappeij Qurrent zal Opel gaan vervangen op het shirt van Feyenoord, waar een contract voor vier jaar is afgesloten. De Telegraaf kopt zaterdagmorgen dat de nieuwe deal de Rotterdamse topclub miljoenen gaat opleveren, in totaal 20 miljoen over 4 jaar (5 miljoen per jaar).

Over de gehele periode zijn dan de bonussen nog niet eens meegerekend, wat Feyenoord in totaal wel eens 24 miljoen euro in 4 jaar tijdsbestek kan opleveren. Wel loopt de club wanneer het aankomt op de begroting nog mijlenver achter op concurrenten Ajax en PSV, maar het is in ieder geval een goede stap in de richting die de Rotterdammers opwillen.

