COLUMN: Stevie Wonder nieuwe bondscoach Oranje

Maar alles voor het goede doel, want een nieuwe bondscoach lijkt aanstaande. De KNVB heeft een WONDER nodig om het WK in 2018 te halen en heeft daarvoor de beste bondscoach weten te strikken. Vele namen werden al doorgestreept bij de voetbalbond, maar aan deze naam kwam pas last minute een gedachtengang binnen.

'Stevie Wonder zegt het in de naam al, dit is alles wat we nodig hebben om het WK in Rusland nog te behalen volgend jaar zomer. Nu we afgelopen week zijn gekelderd naar de 32e plek op de FIFA wereldranglijst, kan Stevie een wonder verrichten en ons nog naar Rusland krijgen,' aldus een woordvoerder van de KNVB.

Stevie zelf zag in eerste instantie niks in het bondscoachschap bij Oranje, maar toen hij hoorde dat hij blind vertrouwd wordt was hij om....

