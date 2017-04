Gebroeders V.d Kerkhof: 'Broers De Jong niet op niveau bij PSV'

In de slotminuut wist Guardado de bal te verspelen, waardoor PSV alsnog met een remise genoegen moest nemen in Enschede tegen FC Twente. Door het nieuwe puntverlies kan PSV een definitieve streep zetten door de titelaspiraties.

Rene liet in gesprek met Omroep Brabant weten dat het dramatisch was wat PSV liet zien. 'Je staat met 2-1 voor en er is nog een halve minuut te spelen, dan heeft Guardado de bal en kent alle ins en outs van het voetbal. Dan mag je die bal nooit zo klungelig verliezen, maar gewoon het stadion uitjassen.'

'We hebben nog een kleine kans op de tweede plaats, maar dan moeten we van Ajax winnen en is Feyenoord kampioen. En dan nog moet Ajax een steekje elders laten vallen, het zal nog heel, heel moeilijk worden.'

'Het heeft te maken met het feit dat spelers niet topfit zijn en niet gemotiveerd zijn,' aldus Willy. 'Vooral de broers De Jong stralen dat uit, zij spelen niet op het niveau wat we van we zijn gewend.'

