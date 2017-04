Voorbeschouwing: Bayern Munchen - Borussia Dortmund

Het lijkt erop dat Bayern ook dit seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Ancelotti ook dit seizoen gewoon op de landstitel af gaat, al lijkt het soms nog wel eens moeilijk te gaan voor de grootmacht. Midweeks werd verrassend verloren van Hoffenheim (nummer 3 van de Bundesliga).

De Bundesliga winnen is voor Bayern allang geen unicum meer, maar de Champions League wel. Aankomende week staat het kwartfinale programma tegen Real Madrid op het programma, dus een topper na een topper.

Rummenigge liet zijn gedachten is de vrije loop: ''Het elftal maakt speltechnisch en mentaal een goede indruk, ondanks de ongelukkige nederlaag tegen Hoffenheim. Nu moeten we ervoor zorgen dat we de mooiste weken van het seizoen mogen beleven.'

Waar Bayern 10 punten voorsprong heeft op Leipzig, lijkt Ancelotti zijn topspelers toch geen rust te willen geven in het duel tegen Dortmund. 'Als we tegen Dortmund goed spelen, is dat ook goed voor ons zelfvertrouwen in de wedstrijd tegen Real Madrid.'

Vermoedelijke opstelling Bayern: Ulreich - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribery - Lewandowski.

Maar ook voor BVB is Der Klassieker niet het belangrijkste dit seizoen, aankomende dinsdag (een dag eerder dan Bayern) staat het Champions League treffen met Monaco wat belangrijker wordt geacht.

Waar de titel al lang uit zicht was voor BVB dit seizoen, is de Champions League en de DFB Pokal de enige prijs die Dortmund kan pakken dit seizoen. Midweeks werd gewonnen van HSV en lijkt het na de winterstop weer goed te lopen bij die GelbSwarze.

Dortmund is niet de favoriet tegen Bayern, daarbij komend dat Tuchel een gehavend team moet neerzetten tegen de Duitse koploper. Dinsdag is in zijn ogen belangrijker, vandaar deze opstelling: Bürki - Passlack, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Sahin, Castro, Dembelé - Aubameyang.

