Cocu: We waren hard op weg om zulke duels zakelijk af te sluiten

PSV liet het na om FC Twente over de knie te leggen, waardoor het in de slotminuut tegen een gelijkmaker en dus puntverlies aanliep. 'We waren juist op de goede weg om dit soort wedstrijden zakelijk binnen te halen. FC Twente had het geloof eigenlijk zelfs niet meer. Ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe de ploeg met de ruimtes omging.'

'Daar hebben we juist de spelers voor. En defensief bleven we niet in de controle spelen. Ik had verwacht dat we als team verder zouden zijn. Door zo'n goal gooi je eigenlijk alles weg. De tweede plaats hadden we nog in eigen hand. Ook dat is niet meer het geval. Dit komt heel hard aan. We moeten onszelf echt in de spiegel aan gaan kijken.'

