Van Bronckhorst hoopt op Kongolo en Jørgensen tegen PEC Zwolle

De oefenmeester van de Rotterdammers hoopt in het duel tegen PEC Zwolle weer te kunnen beschikken over Kongolo en Jørgensen. Na de monsterzege tegen Go Ahead Eagles van woensdagavond, trainde Feyenoord vrijdag weer met de Deen.

Behalve de clubtopscorer zal ook verdediger Kongolo terugkeren bij Feyenoord, net als Vilhena die zijn schorsing erop heeft zitten. Feyenoord mist alleen nog Rechtsback Rick Karsdorp en vleugelspits Bilal Basaçikoglu.

Voor Feyenoord is het een traditioneel moeilijke pot in Zwolle, waar de laatste vier jaar altijd werd verloren. Voor Van Bronckhorst en zijn manschappen een cijfermatige moeilijkheidsgraad. 'We hebben het de laatste jaren moeilijk in Zwolle. Maar ik heb er vertrouwen in dat we dat nu kunnen omdraaien.'

