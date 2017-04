Supportershome FC Twente definitief dicht na drug vondst

In overleg met de burgemeester van Enschede is besloten het supportershome van FC Twente in het slot te gooien. Tijdens het duel werd er omgeroepen dat iedereen opeens het stadion moest verlaten, dit door de vondst van drugs in het supportershome van de thuisploeg.

Er werden een vijftal mensen gearresteerd, waarna de burgemeester het tijd vindt voor actie. 'De handel van drugs vanuit het supportershome is absoluut ontoelaatbaar en zorgt voor ongewenste situaties.'

'Een voetbalstadion moet een plek zijn waar mensen veilig en ongestoord kunnen genieten van een mooie voetbalwedstrijd. Ik ga mij daarom op zeer korte termijn beraden op mogelijke bestuurlijke maatregelen. Sluiting van het home behoort hierbij tot de mogelijkheden.'

Het competitieduel ging gewoon door, dat terwijl de tribunes werden schoongeveegd door de ME. PSV wist van de onrust geen winst te pakken en speelde in de slotminuten met 2-2 gelijk tegen FC Twente.

De burgemeester liet vrijdag op de persconferentie weten dat het een georganiseerde motorbende is die de drugs in het spel hebben gebracht.

