Huntelaar wil terugkeer naar Ajax niet perse uitsluiten

Er wordt al druk gespeculeerd over zijn toekomstplannen, waar een terugkeer naar Ajax niet uitgesloten wordt door de spits zelf. Waar Ajax en Schalke elkaar treffen in de Europa League, komt Huntelaar 13 april naar de Arena. Waar de kans aanwezig is dat hij daar volgend seizoen dus speelt.

'Alles is mogelijk. Het is nu lastig om daar iets over te zeggen, maar we gaan het zien,' valt te lezen op clubwebsite van Ajax. In 2009 vertrok Huntelaar naar Real Madrid, maar Ajax zit nog altijd in het hart bij hem.

'Ajax is een jeugdliefde van me. Ik ben altijd al een groot fan geweest van Ajax. Mijn hele familie is nogal Ajax minded. Bovendien keek je als kind het liefst naar een ploeg die wint en naar de beste spelers.'

