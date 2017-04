Jetro Willems: 'Waar moeten we nu eigenlijk nog in geloven?'

De klap komt bij spelers en trainer hard aan, waar PSV het zichzelf mag verwijten dat het in Enschede niet heeft afgemaakt. Afgelopen week leek de glorie even terug in Eindhoven, maar die is na donderdagavond weer bekoeld. 'We wisten dat we in de tweede seizoenshelft geen punten meer mochten verliezen. Als je hier dan voorstaat moet je het zakelijk uitspelen. We hadden die bal gewoon weg moeten schieten. Dit is heel zuur.'

De back van PSV was vorig seizoen nog overtuigd dat het allemaal goed zou komen met de titelkansen van de Eindhovenaren, maar na afloop van het duel tegen FC Twente liet hij weten: 'Ik vraag me af waar we nu nog in moeten geloven.'

