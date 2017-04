PSV laat dure punten liggen tegen FC Twente met 2-2 remise

PSV begon het duel sterk en kreeg via Van Ginkel in de eerste seconden de eerste kans, waar de middenvelder het vizier niet op scherp had staan had de FC Twente spits Ünal dat enkele minuten later wel. Moreno werd vakkundig uitgespeeld en de bal verdween achter Zoet in het doel, PSV al vroeg op een achterstand bij FC Twente.

Toch kon PSV direct na de openingstreffer van de thuisploeg het heft in eigen hand nemen en druk gaan uitoefenen. Ditmaals was het Locadia opnieuw die de gelijkmaker verzorgde voor PSV.

De wedstrijd bleef vermakelijk, omdat er aan beide kanten enorme kansen waren die niet doeltreffend waren. Toch was het FC Twente dat de huid duur verkocht na rust en PSV via Moreno op voorsprong zag komen. De huurling van Manchester City zorgde ervoor in de laatste minuut dat FC Twente de punten deelde met PSV en de titeldroom van PSV uiteen liet spatten.

Het meest opmerkelijke van de wedstrijd was de politie en de ME, die halverwege de wedstrijd verzocht om het stadion te ontruimen vanwege drugsvondst, en dat terwijl de wedstrijd gewoon doorging. Voor meer informatie zie onze Facebook pagina, Twitter pagina!

