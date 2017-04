De midweekse speelronde tegen PEC Zwolle was voor Roda JC een uitgelezen mogelijkheid om belangrijke punten te pakken in gevecht tegen degradatievoetbal. Afgelopen weekend verloor Roda pijnlijk van ADO, waardoor Ton Caanen uit zijn functie werd gezet.

De nederlaag van Go Ahead Eagles op bezoek bij Feyenoord gaf de Limburgers dan enigzins lucht, waar het vanavond een uitert belangrijke zege heeft geboekt op een slordig PEC Zwolle.

Beide ploegen speelden de eerste 45 minuten erg slordig, waar afstandsschoten het enige gevaar waren van beide kanten. Mokhtar kon de openingstreffer voor Roda JC maken, waar PEC Zwolle dat verzuimde net voor de openingstreffer door te lang te wachten.

Roda JC zocht de kleedkamer op onder een luid fluitconcert, maar probeerde zich in het tweede bedrijf opnieuw op te richten. Toch was het Van Velzen die PEC Zwolle op gelijke hoogte wist te brengen koud in de tweede helft.

Toch wist PEC niet goed om te gaan met de vele kansen en was het uiteindelijk Rosheuvel die in de 89e minuut de winnende voor Roda JC binnenwerkte uit een rebound van Babangida.

Reageer op Slordig PEC Zwolle laat Roda JC in slotminuten winnen