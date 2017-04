Luis Enrique was na afloop lovend over zijn spits, die hij de beste van de wereld noemt. 'Het is niet alleen zijn fysieke kracht, maar hij weet ook vaak de bal direct op doel te schieten. Hij weet altijd waar het doel is, dat is geweldig. Vanwege zijn fysiek heeft die jongen nog zoveel potentie.'

'Maar het gaat niet alleen om zijn vaardigheden, hij kan snel schieten en is enorm bewegelijk. Dat maakt hem de beste nummer 9 van de wereld.'

Reageer op Luis Enrique: Suarez is de beste nummer 9 van de wereld momenteel