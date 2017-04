Ajax mogelijk met Dolberg naar Nijmegen voor duel met NEC

De Deense spits moest de laatste drie competitieduels aan zijn neus voorbij laten gaan, maar lijkt er tegen NEC gewoon weer bij te zijn. 'Hij traint vandaag voor het eerst weer een gedeelte met de groep mee. Het is afwachten hoe de reactie is,' was de eerste reactie van Bosz na afloop van de ochtendtraining.

Ajax trof NEC eerder dit seizoen in eigen huis en toen was Dolberg nog goed voor een hattrick, waar de zenuwen bij de Nijmegenaren alvast oploopt. Zaterdag kan Ajax in punten gelijk komen met koploper Feyenoord, wat pas een dag later speelt. 'Fijn dat we nu een keer voor Feyenoord spelen, maar ik had liever op zondag gespeeld. Twee dagen hersteltijd is te kort.'

Wanneer Ajax tegen NEC een goed resultaat weet neer te zetten, kan het positief toeleven naar het Europa League duel met het Duitse Schalke04.

