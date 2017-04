PSV naar rechter en wil verspilde miljoenen terugzien

De Eindhovenaren zijn naar de belastingsrechter in Breda gestapt op miljoenen terug te vorderen die teveel zijn betaald. Het zou hier gaan om de miljoenen die teveel zijn betaald bij de transfers van Wijnaldum en Depay. 'We hebben gewacht tot de uitspraak in de zaak-Pellè. We hadden afgesproken dat Feyenoord in het juridische traject het voortouw zou nemen,' liet Toon Gerbrands weten in gesprek met De Telegraaf.

De maatregel werd toentertijd genomen om met name de bancaire sector tegen te gaan, maar werd dus ook verkeerd toegepast bij diverse transfers (zoals die van Pelle, Wijnaldum, Depay en Vertonghen).

De rechter kwam in de zaak van Pelle tot mening dat de vergoedingen op excessieve vertrekvergoedingen niet op de voetbalwereld van toepassing zijn. 'Het is mooi om te zien, als je het vonnis leest, dat daarin precies de argumenten naar voren komen, die wij ook steeds hebben opgevoerd tegen deze voor voetbalclubs onrechtvaardige heffing,' aldus Gerbrands.

