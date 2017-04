Van Bronckhorst blikt positief terug op 8-klapper tegen Go Ahead

Met groots gemak werd de club uit Deventer alle hoeken van het veld laten zien, waar Van Bronckhorst na afloop ook sprak van een geweldige avond. Met de 8-klapper spoelde Feyenoord de nare nasmaak weg uit de Klassieker, 'Maar dat hebben we dit seizoen al eerder laten zien en vandaag op een zeer overtuigende wijze.'

Feyenoord verloor in november nog het uitduel bij Go Ahead Eagles, maar dat zorgde niet voor extra spanning bij zijn ploeg. 'Je bent gespannen, maar dat ben je voor een wedstrijd altijd wel. Ik denk dat dat normaal is. Ik had dat als speler en nu ook als trainer. Uiteindelijk heb ik vertrouwen in wat het team kan. En dat hebben ze vandaag laten zien.'

De snelle passing en de snelle handeling van de bal was de sleutel tot succes volgens Gio. 'Ik denk dat dat het belangrijkst is tegen een ploeg die zo speelt. Het baltempo lag hoog en we konden elkaar makkelijk vinden. Dan zie je dat je op die manier een tegenstander kapot kan spelen. Ook in de tweede helft bleven we zoeken naar de goal.'

