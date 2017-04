Ajax tijdperk Dijks definitief voorbij, Norwich wil optie tot koop lichten

Afgelopen zomer verruilde Dijks het Amsterdamse Ajax al voor de Championshipclub, waar hij nu definitief een contract kan gaan ondertekenen. Zo meldt zijn zaakwaarnemer donderdagochtend in De Telegraaf. Een bedrag van 3,5 miljoen euro moet worden overgemaakt naar Amsterdam om Dijks definitief in Engeland te houden.

Voor Dijks is het niet zozeer dat hij bij Norwich wil blijven, er lijken ook andere Premier League clubs in de rij te staan voor de Ajacied. Dijks kwam tot nu toe negen keer in actie voor Norwich, waar hij een goal wist te maken.

