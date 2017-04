Bosz: Doelsaldo is allang niet meer relevant voor ons

De oefenmeester van Ajax bleef positief bij het horen van het nieuws, 'Het doelsaldo was eigenlijk al geen issue meer.' In het thuisduel tegen AZ was Ajax heer en meester, maar vergat het uiteindelijk door te zetten en dat in goals uit te drukken. 'Je hoopt dat je voor rust de 2-0 of misschien zelfs de 3-0 zal maken. Die kansen waren er, maar we maakten we niet. Dan wordt het spel slordiger, gaan we lopen in plaats van snel rondspelen. Dat was in de eerste helft al en daardoor breng je AZ terug in de wedstrijd,' aldus Bosz in gesprek met FOX Sports.

Na de gelijkmaker van Weghorst leek Ajax even uit het veld geslagen, maar Sanchez zorgde alsnog voor de wederopstanding. 'Ik was blij want we scoorden die 2-1 niet in de fase dat we de bovenliggende partij waren. Feit is dat we goed begonnen en dat we het initiatief weggaven. Het is moeilijk de vinger erop te krijgen waar dat precies aan ligt. Dat is alleen gissen.'

Ajax mag nu zaterdag uit naar Nijmegen voor het treffen met NEC, terwijl Feyenoord pas een dag later aan de beurt komt. Bosz haalde daar nog maar eens hard uit. 'Zondag was prima geweest. Dat gunnen ze ons helaas niet, Ik hoorde het net pas. Ik had verwacht dat ze zouden winnen, maar niet met 8-0. Slecht voor het doelsaldo? Als je reëel bent: we hadden daar afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord wat aan kunnen doen. Dat hebben we niet gedaan, dus vond ik dat het doelsaldo eigenlijk al geen issue meer was. In die zin is er niks veranderd.'

