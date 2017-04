Maaskant met mond vol tanden na 8-klapper tegen Feyenoord

Volgens Maaskant was het een geflatteerde overwinning, al had het wat hem betreft met minder goals ook genoeg geweest. 'We moeten reëel zijn. Je hoopt dat je de beginfase doorkomt zonder tegengoals en dat je dan misschien overeind kan blijven, maar als je na tien minuten al op zo'n stand staat en je bent zelf niet in goeden doen en Feyenoord is in absolute topvorm, dan krijg je dit soort vreselijke resultaten.'

Tegenover FOX liet Maaskant nog weten: 'We verliezen uit bij Feyenoord zoals iedereen, alleen de uitslag is veel te hoog. Maar we maakten gewoon veel te veel simpele fouten. Feyenoord was zo getergd, dat maken ze af. Het is niet anders, wij gaan ons weer richten op de volgende wedstrijd.'

Aanvoerder Duits sprak de woorden, 'Dit is Eagles-onwaardig, het is zorgwekkend dat het zo'n uitslag wordt. We hebben vandaag niet echt aan het doesaldo gewerkt. Aan ons om nu te reageren, zoals Feyenoord heeft gedaan. Dit is een veel te grote uitslag.'

