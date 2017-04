Justin Kluivert: 'Als we nog vijf keer winnen worden wij kampioen'

Het succesvolle Feyenoord boekte de nodige overwinning, waar Ajax in de nek blijft hijgen op weg naar de schaal. Kluivert had daarover het volgende te zeggen, '8-0? Ja, dat is fijn voor ze. Ik kijk daar echt niet naar. We moeten ze verslaan op punten. Ik denk dat als we nog vijf keer winnen we kampioen zijn,' aldus de jongeling tegenover FOX Sports.

Tegen AZ had Ajax ook nog de nodige moeite leek hij te melden, 'De eerste paar minuten waren gelijk goed, maar aan het einde van de eerste helft was het minder. De tweede helft zijn we rustig begonnen. Na de goal van Sánchez hebben we het weer opgepakt en een goede uitslag tegen AZ neergezet.'

De indrukwekkende solo van Kluivert leverde hem helaas geen treffer op tegen AZ, desalnietemin is hij tevreden over de uitslag en de drie punten voor Ajax.

