Ajax blijft in spoor koploper na 4-1 zege op AZ

Ajax ruikt bloed en wil doorpakken, dat heeft het woensdagavond tegen AZ gedaan door met 4-1 te winnen. Tete begon in de basis in plaats van Veltman en Younes mocht laten zien wat hij kon in plaats van nieuwkomer Neres. Justin Kluivert bleef we in de basis van Ajax.

Na 15 minuten spelen was Kluivert de basis voor het openingsdoelpunt van Traoré, waar Ajax meer wilde. Het overwicht was duidelijk merkbaar, maar gemiste kansen van Sánchez, Traoré, Schöne en Kluivert zorgde voor de slechts 1-0 ruststand.

Na rust kwam AZ heel anders het veld op, het was Weghorst die de gelijkmaker mocht aantekenen na miscommunicatie tussen Onana en Sanchez. Ajax mocht zichzelf hervinden en kwam in de 71e minuut via een omhaal van Sanchez op voorsprong tegen AZ.

Negen minuten voor tijd wist Ajax de zege definitief binnen te halen na een benutte strafschop van Schöne, Younes mocht de laatste van de avond maken en houdt Ajax zo in de race voor de titel.

