Feyenoord vernietigd Go Ahead Eagles voor eigen publiek met 8-0

De degradatiekandidaat van Maaskant dacht nog aan een stunt tegen Feyenoord, maar kwam van een koude douche thuis. Waar Feyenoord jl november nog verloor op bezoek in Deventer, liet het woensdagavond vanaf minuuut 1 zien dat er niets te halen viel in de Kuip.

Toonstra opende na 9 minuten al de score voor de koploper, wat tevens zijn 11e van het seizoen betekende. Elia mocht zes minuten later na een goede dribbel de score naar 2-0 tillen en leek daarmee het duel al in het slot te gooien.

Go Ahead leek nog even terug te komen in het duel, maar na een halfuur was daar aanvoerder Kuyt met zijn 150 goal en de derde van de avond, het definitieve slot op het duel. Nog voor rust mocht Nieuwkoop zijn inzet gekeerd zien worden, maar was daar Berghuis voor de rebound.

Ook an-Arie van der Heijden mocht voor rust zijn naam nog op het scorebord zetten, waar na rust Bottegin gewoon verder ging met waar ze gebleven waren, scoren!

Kramer mocht net na het halfuur de 7-0 binnenkoppen, waar Toorntra vlak voor tijd met zijn derde van de avond de avond besloot met een 8-0 zege voor de Rotterdammers. Met het doelsaldo loopt Feyenoord verder weg bij Ajax en is het opdoelsaldo niet meer te achterhalen, Go Ahead is nietig verklaard na de oorwassing in de Kuip.

