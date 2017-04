Locadia: 'Niet bezig met concurrenten, eerst zelf zien te winnen'

PSV was lange tijd uitgeschakeld en lijkt nu terug in de race voor de landstitel dit seizoen. Jurgen Locadia liet tegenover het ED weten niet bezig te zijn met de concurrenten en liet weten dat zelf winnen al moeilijk genoeg is. 'Het gaat er voor ons om dat we zelf winnen en dat is al moeilijk genoeg. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We kunnen ons sinds de winterstop niks meer veroorloven en we hebben ervaring met deze situatie omdat het vorig jaar net zo was.'

'Elke week moest er gewonnen worden en ondertussen was het hopen dat een concurrent een steek laat vallen. Er is geen andere keuze.'

