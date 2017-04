PSV wil Van Ginkel opnieuw huren volgend seizoen

PSV wist vorig seizoen met Van Ginkel alsnog de landstitel naar Eindhoven te halen, dit seizoen kwam de middenvelder opnieuw in de winterstop over van het Engelse Chelsea FC. Aan het begin van dit seizoen raakte de middenvelder geblesseerd, waarna een uitzichtloze periode aanbrak voor Van Ginkel.

Bij PSV komt Van Ginkel weer aan spelen toe en PSV wil hem volgend seizoen opnieuw huren van Chelsea. Omdat Van Ginkel tot medio 2019 onder contract staat bij de Londense grootmacht, is de koop van de middenvelder nog onbespreekbaar voor Brands.

Of Van Ginkel zelf nog een seizoen in Eindhoven ziet zitten is nog niet bekend.

