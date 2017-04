Zaakwaarnemer Onana stookt onrust, Onana zelf reageert ook

'Ik voel me hier erg thuis. Ik ben erg blij hier te zijn,' aldus de goalie in gesprek met Ajax TV. 'Ik heb veel vrienden en een goede keeperstrainer. Het is erg fijn om met hem te werken.'

'Ik train hier ook met goede keepers. Diederik (Boer) en Norbert (Alblas) zijn hele goede jongens. Het is prettig om met ze te werken. Ik leer veel van hen en dat maakt me blij.'

Het contract van de goalie loopt in 2018 bij Ajax, waar de zaakwaarnemer woensdagochtend sprak van een slecht eerste bod van Ajax. De Ajax fans reageerde geschrokken, waarna Onana nu zelf met tekst en uitleg komt. 'Ik hoop dat ik langer kan blijven. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Mijn contract is nu niet belangrijk. Het op dit moment om het duel met AZ. We moeten alle wedstrijden winnen.'

