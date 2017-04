KNVB wil met Robben praten omtrent aanstelling nieuwe bondscoach

De Technisch directeur en de Financieel directeur van de KNVB gaan in Munchen met Arjen Robben in gesprek, zij willen in overleg met de sterspeler van Oranje praten over de situatie en de crisis van Oranje. Met deze zet komt de KNVB de roep van Robben tegemoet die hij uitte na het oefenduel tegen de Italianen.

Robben liet toen weten dat hij en Wesley Sneijder graag betrokken zouden willen worden wanneer de KNVB besluit een nieuwe bondcoach aan te stellen. Oud bondscoach Danny Blind werd na de nederlaag in en tegen Bulgarije de deur gewezen.

