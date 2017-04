Belastingfraude transfer Pelle is doorbraak voor Nederlands voetbal

De miljoenenvorderingen die sinds 2013 zijn gedaan bij onder andere Ajax en PSV kunnen door de rechter nu worden teruggedraaid. De belastingdienst heeft sinds jaren de controle gedaan op naheffingen op bedragen wat een speler had bedwongen bij een transfer naar het buitenland.

In het voetbal worden beloningen afgesproken nadat spelers laten zien dat zij in goede vorm verkeren. Als Pelle in het buitenland enkele miljoenen meer kan verdienen en Feyenoord hem graag nog even wil houden, kunnen club en speler de afspraak maken dat hij bij een toekomstige transfer een extra vergoeding (deel van de transfersom) kan krijgen.

De transfer van Pelle in 2014 van Feyenoord naar Southampton was voor de belastingdienst zaak om het dieper te gaan bekijken. De Italiaanse spits moest over zijn inkomen 52% belasting gaan betalen, iets wat er bij de belastingdienst niet inging. Feyenoord kreeg nog een naheffing van 75% van het uitgekeerde bedrag aan de spits.

Dat houdt in dat er 127% belasting is betaal over Pelle, nu komen de transfer van Ajax (Vertonghen) en van PSV (Wijnaldum en Depay) boven water waar vele miljoenen voor moesten worden afgetikt.

