Onana snapt Ajax niet: 'Ik ben geen categorie twee speler'

Het contract van de Amsterdamse goalie loopt tot medio 2018, waar Onana de rots in de branding is voor Ajax dit seizoen, lijkt Ajax daar heel anders naar te kijken. Een verlenging kan, maar de zaakwaarnemer van de doelman lacht om het eerste bod wat Ajax heeft voorgelegd.

'Het was een slecht eerste bod, Een club biedt nooit direct het bedrag dat ze kunnen betalen. Marc Overmars was sneller en slimmer dan andere technisch directeuren toen hij André bij FC Barcelona wist los te weken. Maar nu is hij vrij laat met onderhandelen begonnen, pas drie weken geleden.'

zaakwaarnemer Albert Botines van Onana wordt nog niet warm of koud van de aanbieding die Ajax heeft gedaan. 'Het wordt nu een kat en muis spelletje.'

