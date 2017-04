FC Utrecht zet Europese droom kracht bij na winst bij Excelsior

Waar de Kralingers afgelopen weekend tegen PEC Zwolle nog met 1-1 gelijkspeelde en dus ongeslagen bleven in de maand maart, liet dat niet zien op Woudenstein tegen FC Utrecht.

De openingsfase was slordig vanuit de kant van de Kralingers, die na een aantal pogingen wel doel wisten te treffen tegen de bezoekers uit de Domstad. De eerste 15 minuten was voor de Kralingers, maar daarna was er weinig nog van over.

Assistent André Hoekstra werd door de scheidsrechter weggestuurd na zijn woede aanval, Ook zag Excelsior spelers Hicham Faik en Luigi Bruins haakten vanwege respectievelijk een knie- en een hamstringblessure vroegtijdig de kleedkamer opzoeken, waardoor de winst in het geding kwam.

Haller mocht net voor rust de gelijkmaker vanaf de stip binnenschieten na haken van V.d Wijs. Het betekende zijn 41e treffer in de Eredivisie. Na de thee wist FC Utrecht door te drukken en binnen enkele minuten kwam het zelfs op voorsprong via Janssen (die zijn inzet van richting veranderd zag worden).

Oud PSV-er Labyad trof in de 54e minuut paal en lat, maar de rebound was voor Kerk die de 1-3 op het bord zette. Door de winst slaat FC Utrecht een gat van 8 punten met AZ en Vitesse op weg naar een Europees play off ticket. Voor de Kralingers blijft het spannend en is de degradatiestress toegenomen.

