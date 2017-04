Maaskant gelooft in stunt: 'In kuip krijgen wij ook kansen'

De wedstrijd tegen Feyenoord woensdagavond biedt de nummer 17 van de Eredivisie hoop, dat vooral komt uit het afgelopen weekend waar gewonnen werd. Maaskant liet weten op de clubwebsite: 'Natuurlijk wordt het heel zwaar, maar niks is onmogelijk. Met dat geloof hebben we ook afgelopen zondag een mooi resultaat geboekt tegen FC Twente.'

Het belang is nog steeds groot bij Go Ahead Eagles, die nog lang niet uit de degradatiezorgen is. Woensdagavond in de Kuip is voor de jongens ook een soort droom. 'Een avondwedstrijd in De Kuip spelen is iets prachtigs. Ik ben wel een beetje jaloers op de jongens.'

Feyenoord verloor 6 november vorig jaar bij Go Ahead Eagles, waar de druk er bij de Rotterdammers nu wel opstaat. Ook na het verlies in de Klassieker is Feyenoord gebrand om te winnen. 'We zijn realistisch - normaal verlies je - maar overal krijg je kansen. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord heeft iedereen dat kunnen zien.'

Mocht Go Ahead opnieuw kunnen winnen, is het in ieder geval met 3 punten 1 punt boven de rode streep. Feyenoord heeft de punten ook hard nodig om Ajax niet nog dichterbij te zien komen.

