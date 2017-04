Vincent Janssen houdt vertrouwen voor toekomst bij Spurs

De 22-jarige Oranje International denkt erover na om nog een seizoen lang bij het Engelse Tottenham te blijven en te gaan verlengen. 'Ik ben niet het type dat aan zichzelf gaat twijfelen,' aldus Janssen in gesprek met Yahoo Sport UK.

'Natuurlijk was het in het begin moeilijk, omdat het een nieuwe competitie was en een nieuw team – een topploeg bovendien. Ik had wat tijd nodig en ik heb die tijd ook gekregen. Ik leer nog elke dag en elke minuut die ik krijg probeer ik mijn best te doen voor het team en de club. Dat is waar ik elke dag mee bezig ben.'

In de FA Cup tegen Milwall maakte Janssen pas zijn eerste velddoelpunt, eerdere vier goals kwamen voort uit een strafschop. 'Voor mij is een doelpunt een doelpunt. Als ik een penalty benut telt dat ook als een doelpunt, maar natuurlijk was ik blij dat ik mijn eerste goal uit open spel maakte, omdat mensen daar veel over praten. Het was leuk en het gaf me de kracht om te blijven gaan.'

Het grote verschil tussen de Eredivisie en de Premier League en daarbij zijn leeftijd meegerekend mag voor de oud AZ spits geen excuus zijn. 'Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je moet presteren, of je nu achttien of 36 jaar oud bent. Je moet je wedstrijden spelen en op het veld laten zien wat je kan voor Tottenham.'

Over de situatie met Oranje wilde Janssen niet veel kwijt, waar hij zijn focus vooral wil houden op Tottenham. 'We hebben nog een hoop doelen te verwezenlijken. We staan in de halve finale van de beker en staan tweede in de competitie, dus ik denk dat er nog een aantal mooie kansen in het verschiet liggen.'

