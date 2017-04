Feyenoord wil verlengen met Vilhena en Basaçikoglu. Kuyt in wachtkamer

Feyenoord kan het contract van Bilal Basaçikoglu gaan verlengen, daar waar het medio 2018 afloopt. Moet de club hem gaan verkopen of juist gaan verlengen? Ook is de vraag of Vilhena nog een jaar moet blijven of juist nu wanneer het ijzer heeft is te verkopen?

Feyenoord nam Basaçikoglu in 2014 voor 3,5 miljoen over van SC Heerenveen, Feyenoord kan er nu echt niet meer zoveel voor vragen. Als de Rotterdammers ervoor kiezen om hem te verkopen is dat met verlies, verlengen is dan een betere optie.

Ook moet Feyenoord achter de schermen goed werk gaan verzetten en wacht het nog op aanvoerder Kuyt die nog wil nadenken of hij nog een jaar doorgaat bij de Rotterdammers. Ook Rick Karsdorp wordt gevolgd door buitenlandse clubs en kan rekenen op een vertrek, waar Feyenoord de porteonnee weer aardig kan vullen.

Waar Vilhena afgelopen zomer al sprak met Internazionale, koos hij toch voor een langer verblijf in Nederland door persoonlijke problemen. Ondanks zijn leed in de familie, groeide Vilhena toch uit tot een steunpilaar voor de Rotterdammers.

Vilhena is pas 22 en bij verlenging van zijn contract kan Feyenoord hem voor een hoge transfersom gaan verkopen. De Rotterdammers verwachten ook snel met het management van Vilhena om tafel te gaan.

