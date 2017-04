De liesblessure van de jonge Deen houdt hem ook nog van het duel met AZ af aankomende woensdag, waardoor trainer Bosz opnieuw moet gaan puzzelen voor zijn voorhoede linie.

Sinds het duel met Excelsior is het al bergafwaarts met Dolberg, die zich bij de Deense selectie ook al afmeldde met een koortst. Woensdag moet Ajax het opnemen tegen AZ in de eigen Amsterdam Arena.

Of Bosz al kan beschikken over Younes is ook maar de vraag, de spits haakte zondag in de warming up af met een knieblessure en is ook nog niet geheel fit.

Reageer op Ajax midweeks tegen AZ ook zonder Kasper Dolberg