Red Bull denkt aan overname Nederlandse profclub(s)

Red Bull maakt steeds meer naam met het overnemen van voetbalclubs, waar het merkt al clubs heeft in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië, kan het aan Jan Smilde ook naar Nederland komen.

'Dat is enorm interessant voor ons,' aldus de eigenaar tegenover BNR. 'Onze filosofie is wel om meteen alles over te nemen. Dus de club, het stadion én de naam. Bij dat laatste lopen we natuurlijk wel eens tegen wat uitdagingen aan. Ook van de fans, die zo'n club al honderd jaar steunen.'

'We zoeken een club die onze hulp kan gebruiken, een wat kleinere club die we weer 'vleugels kunnen geven'. RB Leipzig zat bijvoorbeeld in de vijfde divisie toen we de club kochten. Een aantal jaar geleden is AZ een keer in beeld geweest, maar toen ging het heel slecht met AZ.'

In Duitsland is Red Bull doorslaggevend, wanneer het enkele jaren Leipzig overnam speelde het nog vijfde klasse voetbal. Momenteel staat de club tweede op het hoogste niveau in de Duitse Bundesliga.

