De Mos: PSV maakt echt geen kans meer op het kampioenschap

'In de slotfase van de competitie twee ploegen voorbijgaan is heel moeilijk,' aldus De Mos in gesprek met Metro. 'Het is PSV gelukt in 2007 op die laatste speeldag. Maar de laatste zes wedstrijden van de competitie spelen zich vooral af in de bovenkamer. Er wordt veel gerekend en iedereen maakt sommetjes. De spanning neemt toe weet ik uit eigen ervaring.'

De oud trainer rekent mee, waar Ajax overtuigend wist te winnen van Feyenoord, ging het die week ervoor beschamend met 1-1 van het veld tegen Excelsior. De Mos blikt terug in de geschiedenis, 'Wij wonnen met Ajax met 8-2 van Feyenoord en niet veel later verloren we 3-0 bij FC Den Bosch. Dat zit puur tussen de oren. Dat is ook echt iets Nederlands.'

'Ik had verwacht dat Feyenoord het in De Klassieker zou beslissen, maar nu ligt het weer een beetje open. Bovendien houdt Feyenoord niet van kunstgras en ze spelen nog bij PEC Zwolle en Excelsior. En op Woudestein zijn wel gekkere dingen gebeurd, vraag maar aan Louis van Gaal.'

