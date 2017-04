Spaanse bond denkt aan matchfixing bij Barcelona B tegen Eldense

Barcelona B wist zaterdag met 12-0 te winnen van Eldense in de egunda División B, na afloop van het duel wist Eldense zich terug te trekken uit de competitie en het elftal op te heffen.

In gesprek met radiozender RAC 1 laat Eldense-speler Chiekh Saad weten dat er sprake is van mogelijke matchfixing. 'Er zijn vier spelers betrokken bij matchfixing. Als ik het kan, zal ik de namen van hen vertellen. In de kleedkamer stond ik op het punt om slaande ruzie te krijgen met deze spelers.'

'Een half uur voor de wedstrijd zou ik starten, maar toen dwongen de bewuste spelers ons om de basis te verlaten,' ging Saad verder. 'Ze vertelden een ploeggenoot dat het duel gemanipuleerd was en als hij wilde spelen, hij niet moest scoren. De coach wist er iets van, evenals de spelers, dat weet ik zeker. Ik weet niet of de tegenstander erbij betrokken was.'

De bondsvoorzitter liet weten dat er een onderzoek gestart zal worden, iets wat gebruikelijk is in de Spaanse voetbalwereld na zulke uitslagen. 'Dat doen we omdat het bestuur van Eldense dat heeft gevraagd en de ruststand (8-0, red.) zeer ongewoon was. Bovendien is er een Italiaanse investeringsgroep die kenmerken draagt van mogelijke betrokkenheid bij een internationaal gokcircuit dat zich richt op matchfixing.'

De Italiaanse geldschieter werd direct gebeld dat het einde verhaal was, de onoverbrugbare achterstand van maarliefst 18 punten en een negatief doelsaldo van -58 zorgde voor een degradatie van Eldense.

