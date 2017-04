Davy Klaassen: 'Verdedigers Feyenoord tollen nu nog steeds'

Waar coach Bosz en aanvoerder Klaassen zeer te spreken waren over het spelniveau van aanvaller Traore, liet hij ook een aantal kansen onbenut waardoor Ajax slechts twee keer scoorde tegen de aartsrivaal.

'Nee, de afwerking zat niet mee, zullen we maar zeggen. Dat kan zeker beter. Maar zoals hij voetbalt, echt ongelooflijk. Die gasten achterin bij Feyenoord staan nog steeds te tollen, denk ik. Al had hij dat ene balletje op mij moeten geven, ik stond heel erg vrij. Daar was ik wel boos om,' aldus de aanvoerder van Ajax in gesprek met Metro.

Feyenoord staat nog maar 3 punten voor op Ajax, maar kent wel een veel beter doelsaldo dan de Amsterdammers. 'Maar als Feyenoord straks kampioen wordt op doelsaldo, dan denk ik niet alleen aan deze wedstrijd terug hoor.'

Kluivert en Neres begonnen in de Klassieker op de vleugels bij Ajax, iets waar aanvoerder Klaassen hier vooraf al met Bosz over had gesproken. 'Ik sprak daar vooraf over met de trainer. Hij zei als Neres en Kluivert er gewoon onbevangen bovenop vliegen dan kan het heel goed uitpakken. Nou, die jongens waren allebei geweldig.'

